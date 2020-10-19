По отделениям почты в ХМАО будут ходить супервайзеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В отделениях Почты России в ХМАО в ближайшее время начнутся массовые ревизии. Будут искать тех сотрудников, кто не носит защитные маски, либо делает это формально. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба рассказал заместитель директора УФПС ХМАО Александр Журавлев.

«Запустил вчера служебное расследования по фактам присутствия сотрудников без масок. Будем выявлять и привлекать к дисциплинарным взысканиям всех. У нас есть штат супервайзеров, они наши глаза, запустим [проверку] с их стороны», — заявил Журавлев, добавив, что системой видеонаблюдения, которая позволила бы объективно оценивать соблюдение всех противоэпидемических мер на почтах, оснащены лишь несколько отделений.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, узнав о том, что массовой системы объективного контроля по сути нет, усомнилась в информированности руководства УФПС ХМАО о действительном положении дел. «Трудно тогда общаться. Я не уверена, что вы достоверной информацией располагаете относительно соблюдения требований по соблюдению масочного режима», — заключила глава региона. Присутствовавшая на заседании оперштаба уполномоченный по права человека в ХМАО Наталья Стребкова добавила, что сама неоднократно делала замечания сотрудникам почты, за в ответ слышала лишь то, что они не бояться заразиться.

Ранее URA.RU писало, что югорские полицейские, которые на службе не носили защитные маски, наказаны. К ним применены меры дисциплинарной ответственности — выговоры и предупреждения.