В Магадане никто не хочет быть мэром города

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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
В конкурсную комиссию по отбору кандидатов не поступило ни одной заявки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магадане не нашлось ни одного человека, который бы захотел стать мэром города. В конкурсную комиссию по отбору кандидатов не поступило ни одной заявки от желающих занять кресло сити-менеджера.

«Быть мэром Магадана настолько никто не хочет, что в конкурсную комиссию по отбору кандидатов не поступило ни одной заявки», — пишет «Подъем». Прием заявок завершился 20 октября, сам конкурс планировалось провести 23 ноября.

Действующий глава Магадана Юрий Гришин также не подал заявки в конкурсную комиссию. Он уже заявил СМИ, что сроки проведения конкурса будут скорректированы.

URA.RU направило запрос в мэрию Магадана. Агентство поинтересовалось, действительно ли в комиссию конкурса не пришло ни одной заявки и что власти планируют предпринять в сложившейся ситуации. На момент публикации материала ответ не поступил.

С сентября 2018 года Магаданскую область возглавляет свердловский политик Сергей Носов. До этого губернатор был мэром Нижнего Тагила и вице-губернатором Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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