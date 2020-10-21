Россия и США близки к соглашению по ядерному разоружению

США считают продление договора СНВ-3 с Россией историческим и исходят из того, что Москва дала принципиальное согласие на его условия. С таким заявлением выступил Госсекретарь США Майк Помпео.
«Россия дала принципиальное согласие заморозить все свои ядерные боеголовки, мы очень рады этому. Продление этого соглашения было бы историческим», — цитирует Помпео ТАСС. Госсекретарь добавил, что переговорщики Москвы и Вашингтона должны встретиться как можно скорее, чтобы «продолжить прогресс».
При этом Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) сам по себе невыгоден для США, так как Россия замораживает 45% ядерного арсенала, а США 92%, отметил Помпео. Кроме того, он напомнил, что действие ДСНВ не распространяется на Китай, а значит, КНР вообще не уменьшит количество ядерного вооружения. Такая ситуация создает для США и их союзников угрозу, констатировал госсекретарь.
Ранее сообщалось, что Россия согласилась на условия США продлить договор СНВ-3 при условии заморозки ядерных потенциалов. Договор продляется на год. До этого президент РФ Владимир Путин предлагал продлить договор без каких-либо условий. Китай, в свою очередь, отказывается от участия в соглашении, передает RT.
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