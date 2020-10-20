Россия пошла на условия США по ядерному договору

Россия соглашается на условие США о заморозке ядерных потенциалов для продления договора ДСНВ. Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Россия готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы „заморозить“ количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов», — говорится в сообщении на сайте МИД. Отмечается, что заморозка, как продление договора, делается на один год.
Ранее президент России Владимир Путин предлагал продлить действие ДСНВ на год без каких-либо условий. В Белом доме отказались, заявив, что пойдут на продление при условии заморозки странами своих ядерных потенциалов.
Договор СНВ-3 — договор между РФ и США о сокращении ядерных вооружений. Был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, действует с 2011 года. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков.
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