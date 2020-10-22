Глава Мегиона Олег Дейнека, у которого весной проходили обыски, переизбран на новый срок. Депутаты городской думы большинством голосов утвердили его на посту градоначальника. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Дейнека.
«Я прошел очень сложный путь с мая месяца. Вы, сами понимаете, обыски и обвинения, которые были в отношении меня. Но я еще раз могу сказать, что моя совесть чиста и руки чисты. Несмотря на трудности, мне кажется, я смог добиться доверия людей. Благодарен губернатору [Югры Наталье Комаровой] и депутатам, которые поверили мне», — прокомментировал Дейнека для URA.RU.
Глава Мегиона обозначил, что во время нового срока на своем посту главными приоритетами для него будут являться расселение аварийного жилья, строительство школ и спортивных объектов, благоустройство города и ремонт дорог. В пресс-службе следственного комитета ХМАО URA.RU сообщили, что расследование коррупционного скандала, где фигурантом является один из сотрудников мэрии Мегиона, а также чиновник Жилстройнадзора Югры продолжается. Сам Дейнека проходит по уголовному делу свидетелем.
Ранее URA.RU сообщало, что Дейнека является одним из шести югорских мэров, у которых осенью заканчивается срок полномочий. Он оказался первым среди них, кто через сити конкурсной комиссии и решение депутатов городской думы, был переизбран.
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