Хабиба Нурмагомедова сравнили с Да Винчи и Ломоносовым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи социальных сетей отреагировали на последний в карьере бой Хабиба Нурмагомедова. Ему предложили новую профессию.

Нурмагомедов одержал победу в поединке с Джастином Гейджи и объявил о завершении карьеры. Этот бой спортсмен посвятил своему отцу, которого не стало 3 июля, передает « Царьград ». Спортсмен заявил, что обещал матери больше не выходить на ринг.

Пользователи предположили, чем может заняться Нурмагомедов после завершения спортивной карьеры Twitter

Фанаты спортсмена поздравляли его с победой. Они считают, что Нурмагомедов не только хороший боец, но и хороший сын и человек.

Нурмагомедова поблагодарили за победу Twitter

Пользователи социальных сетей считают, что у Нурмагомедова была великолепная карьера Twitter

Twitter

В Twitter спортсмена поставили в один ряд с великими учеными. Также его упорство сравнили с танком.

Спортсмена сравнили с Да Винчи Twitter

Twitter

В социальных сетях нашлись и те, кто оказался недоволен боем спортсмена. Они считают, что за всю карьеру Нурмагомедов не показал достойного результате, а кто-то расстроился от его победы.

Пользователи засомневались в профессионализме бойца Twitter

Twitter

До начала боя пользователи соцсетей спорили об исходе поединка. Часть из них была уверена в победе спортсмена, другие пророчили ему поражение. Блогер Гусейн Гасанов заработал на ставке на бой российского бойца более двух миллионов рублей. Он обещал передать деньги на благотворительность.