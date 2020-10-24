В соцсетях оценили шансы Нурмагомедова в новом поединке. «Будет душить ушками какого-то беднягу»

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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, портрет, нурмагомедов хабиб
Бой Хабиба Нурмагометодва и Джастина Гэтжи состоится на острове Яс в ОАЭ в рамках турнира UFC 254 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на новость о поединке Хабиба Нурмагометодова и Джастина Гэтжи. Одни поддерживают российского бойца, а другие уверены в его поражении.

Бой состоится на острове Яс в ОАЭ в рамках турнира UFC 254. Он пройдет 24 октября в 22:30 по московскому времени. Накануне спортсмены прошли взвешивание и показали одинаковый вес — 70,3 килограмма.

Диетолог MMA Майка Дольче заявил, что Нурмагомедов на взвешивании выглядел изможденным, так как излишне худел перед боем. Пользователи Twitter также заметили эту деталь.

Некоторые пользователи соцсетей уверены в победе Нурмагомедова. Споры идут о том, в каком раунде спортсмен нокаутирует соперника.

Однако фанаты Гэтжи верят в победу своего кумира.

Другие пользователи иронизируют над поклонниками смешанных единоборств. В Twitter пародируют заявления тех, кто не разбирается в спорте.

Некоторые пользователи заявили, что поединок будет скучным. Они считают, что Нурмагомедов дерется однообразно.

Гэтжи весной нокаутировал Тони Фергюсона на турнире UFC 249. Благодаря этому он попал на бой с Нурмагомедовым.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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