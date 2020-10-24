Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на новость о поединке Хабиба Нурмагометодова и Джастина Гэтжи. Одни поддерживают российского бойца, а другие уверены в его поражении.
Бой состоится на острове Яс в ОАЭ в рамках турнира UFC 254. Он пройдет 24 октября в 22:30 по московскому времени. Накануне спортсмены прошли взвешивание и показали одинаковый вес — 70,3 килограмма.
Диетолог MMA Майка Дольче заявил, что Нурмагомедов на взвешивании выглядел изможденным, так как излишне худел перед боем. Пользователи Twitter также заметили эту деталь.
а как вообще так происходит что вчера на взвешивании голый Хабиб выглядел так будто его даже я смогу ушатать, а сегодня он снова будет бодрячком душить своими смешными ушками какого-то беднягу— Булат Авдеев (@tru_troll) October 24, 2020
Некоторые пользователи соцсетей уверены в победе Нурмагомедова. Споры идут о том, в каком раунде спортсмен нокаутирует соперника.
Хабиб в третьем поломает Гэджи. Так думаю— Олд Б??Й (@OldBoy_777) October 24, 2020
Однако фанаты Гэтжи верят в победу своего кумира.
надеюсь Гэтжи победит— Серёжа не мусор (@Sergei0300) October 24, 2020
Другие пользователи иронизируют над поклонниками смешанных единоборств. В Twitter пародируют заявления тех, кто не разбирается в спорте.
Хабиб победит Нурмагомедова— mr. Eric Cartmanez (@mrericcartmanez) October 24, 2020
Некоторые пользователи заявили, что поединок будет скучным. Они считают, что Нурмагомедов дерется однообразно.
Да мне кажется Хабиб в ноги уйдёт и все. Будет скучно. Лучше в дотку.— ?Alpharius? (@NurnbergProces1) October 24, 2020
Хотелось бы посмотреть бой, а не борьбу в нижнем партере, где Хабиб конечно же профи— ???????? Валерий ???????? (@val562shubin) October 24, 2020
Гэтжи весной нокаутировал Тони Фергюсона на турнире UFC 249. Благодаря этому он попал на бой с Нурмагомедовым.
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