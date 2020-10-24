Бой Хабиба Нурмагометодва и Джастина Гэтжи состоится на острове Яс в ОАЭ в рамках турнира UFC 254 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на новость о поединке Хабиба Нурмагометодова и Джастина Гэтжи. Одни поддерживают российского бойца, а другие уверены в его поражении.

Бой состоится на острове Яс в ОАЭ в рамках турнира UFC 254. Он пройдет 24 октября в 22:30 по московскому времени. Накануне спортсмены прошли взвешивание и показали одинаковый вес — 70,3 килограмма.

Диетолог MMA Майка Дольче заявил, что Нурмагомедов на взвешивании выглядел изможденным, так как излишне худел перед боем. Пользователи Twitter также заметили эту деталь.

а как вообще так происходит что вчера на взвешивании голый Хабиб выглядел так будто его даже я смогу ушатать, а сегодня он снова будет бодрячком душить своими смешными ушками какого-то беднягу — Булат Авдеев (@tru_troll) October 24, 2020

Некоторые пользователи соцсетей уверены в победе Нурмагомедова. Споры идут о том, в каком раунде спортсмен нокаутирует соперника.

Хабиб в третьем поломает Гэджи. Так думаю — Олд Б??Й (@OldBoy_777) October 24, 2020

Однако фанаты Гэтжи верят в победу своего кумира.

надеюсь Гэтжи победит — Серёжа не мусор (@Sergei0300) October 24, 2020

Другие пользователи иронизируют над поклонниками смешанных единоборств. В Twitter пародируют заявления тех, кто не разбирается в спорте.

Хабиб победит Нурмагомедова — mr. Eric Cartmanez (@mrericcartmanez) October 24, 2020

Некоторые пользователи заявили, что поединок будет скучным. Они считают, что Нурмагомедов дерется однообразно.

Да мне кажется Хабиб в ноги уйдёт и все. Будет скучно. Лучше в дотку. — ?Alpharius? (@NurnbergProces1) October 24, 2020

Хотелось бы посмотреть бой, а не борьбу в нижнем партере, где Хабиб конечно же профи — ???????? Валерий ???????? (@val562shubin) October 24, 2020

Гэтжи весной нокаутировал Тони Фергюсона на турнире UFC 249. Благодаря этому он попал на бой с Нурмагомедовым.