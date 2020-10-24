Блогер Гусейн Гасанов заработал на ставке на бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова более двух миллионов рублей. Об этом он рассказал в сторис в Instagram.
«Хочу сказать, что все деньги, которые выиграл с боя, я перечислю на благотворительность», — заявил Гасанов. Он поставил на спортсмена 1,7 млн рублей и выиграл 2 млн 252,5 тысячи рублей.
Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в бою с Джастином Гэтжи на турнире UFC-254 в Абу-Даби. Американец сдался после удушающего приема в начале второго раунда. Российский спортсмен заявил, что это был его последний бой. Нурмагомедов не исключил, что может стать тренером, передает агентство Nation News.
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