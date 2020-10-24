24 октября 2020

Нурмагомедов принес два миллиона рублей блогеру Гусейну Гасанову. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, портрет, нурмагомедов хабиб
Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский пояс на турнире UFC Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Гусейн Гасанов заработал на ставке на бой российского бойца Хабиба Нурмагомедова более двух миллионов рублей. Об этом он рассказал в сторис в Instagram.

«Хочу сказать, что все деньги, которые выиграл с боя, я перечислю на благотворительность», — заявил Гасанов. Он поставил на спортсмена 1,7 млн рублей и выиграл 2 млн 252,5 тысячи рублей.

Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в бою с Джастином Гэтжи на турнире UFC-254 в Абу-Даби. Американец сдался после удушающего приема в начале второго раунда. Российский спортсмен заявил, что это был его последний бой. Нурмагомедов не исключил, что может стать тренером, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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