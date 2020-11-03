Минздрав признался в двух главных проблемах из-за коронавируса

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
В России начинается нехватка медиков из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российский Минздрав рассказал, что столкнулся с несколькими проблемами во время борьбы с COVID-19. Они связаны с числом зараженных, сообщает представитель ведомства.

«Дефицит кадров и загруженность больниц являются главными проблемами в борьбе с коронавирусом в России», — цитирует ТАСС министерство. Как министерство решает эти задачи пока не уточняется.

За последние сутки в России зафиксировано более 18 600 новых случаев заражения коронавирусом. Цифры превышают отметку в 18 тысяч уже несколько дней подряд. ВОЗ прогнозирует тяжелую ситуацию с коронавирусом в ближайшие месяцы, пишет RT. На борьбу с болезнью в одной только Москве уже брошены миллиарды рублей, уточняет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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