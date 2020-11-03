Минздрав признался в двух главных проблемах из-за коронавируса

В России начинается нехватка медиков из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российский Минздрав рассказал, что столкнулся с несколькими проблемами во время борьбы с COVID-19. Они связаны с числом зараженных, сообщает представитель ведомства.

«Дефицит кадров и загруженность больниц являются главными проблемами в борьбе с коронавирусом в России», — цитирует ТАСС министерство. Как министерство решает эти задачи пока не уточняется.

За последние сутки в России зафиксировано более 18 600 новых случаев заражения коронавирусом. Цифры превышают отметку в 18 тысяч уже несколько дней подряд. ВОЗ прогнозирует тяжелую ситуацию с коронавирусом в ближайшие месяцы, пишет RT. На борьбу с болезнью в одной только Москве уже брошены миллиарды рублей, уточняет агентство Nation News.