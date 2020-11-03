Число новых зараженных в России приблизилось к рекорду

В России за минувшие сутки в России зафиксировано 18 648 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Рекордное число зараженных было установлено 1 ноября (18 665).
«За последние сутки в России выявлено 18 648 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — передает оперштаб. Согласно официальным данным, 355 умерли, 15 331 победил болезнь. Всего с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 1 673 686 человек, 28 828 скончались, 1 251 364 выздоровели.
Первое место в стране по числу новых случаев заболевания занимает Москва. Там обнаружили 5 150 зараженных. Далее в списке расположился Санкт-Петербург (+944). На третьей строчке оказалась Московская область —567 инфицированных.
Свердловская область остается лидером среди регионов УрФО по числу новых заболевших (+283). Следом идет ХМАО (+189) и ЯНАО (+184). 172 заражения выявили в Челябинской области и 171 в Пермском крае. В Тюменской области зафиксирован 151 новый больной, в Курганской области — 81.
Данные американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) говорят о том, что у женщин беременность вдвое увеличивает риск летального исхода при заражении коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что пик может наступить скоро, если люди будут соблюдать меры предосторожности, передает RT.
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