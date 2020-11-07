В МВД предложили жестче наказывать пьяных водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В МВД России предложили ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Об этом сообщил глава министерства Владимир Колокольцев.

«Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде», — приводят слова Колокольцева РИА «Новости». Сейчас в качестве наказания выписывают штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо приговаривают к обязательным работам до 480 часов. Также возможны принудительные работы сроком до двух лет или лишение свободы на два года и лишение прав на три.

Также МВД выступило против снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 километров в час. В ведомстве считают, что гораздо важнее для безопасности наличие разделительных барьеров, освещение и ровное покрытие.

Ранее с идеей ужесточения наказания для нетрезвых водителей выступили общественники и юристы. Они предложили взыскивать сумму от одного до 1,5 млн рублей. За аварию со смертельным исходом — от двух до 2,5 млн рублей. А за ДТП с несколькими смертельными исходами — до 3,5 млн рублей. Председатель Движения автомобилистов России, экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин предложил массово внедрять алкозамок, блокирующий работу автомобиля, пишет RT.