28 сентября 2020

Госдуме предложили ужесточить наказание за пьяные ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, перевернутая машина, дпс
Госдуме предложили ввести миллионные штрафы за пьяные ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Общественники и юристы предложили ужесточить наказания за серьезные ДТП, совершенные в нетрезвом виде. Соответствующая инициатива направлена председателю комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову.

«За совершение ДТП в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, с водителя предлагают взыскивать сумму от одного до 1,5 млн рублей. За аварию со смертельным исходом, совершенную нетрезвым водителем, — от двух до 2,5 млн рублей. А за ДТП с несколькими смертельными исходами, совершенное в пьяном виде — до 3,5 млн рублей», — пишет газета «Известия». Авторами инициативы стали специалисты компаний AVG Legal, VvCube и «Дело жизни».

Кроме того, в общественном движении «Синие ведерки» считают необходимым признать отягчающим обстоятельством в ДТП факт неоднократных грубых нарушений ПДД. Эта идея была направлена главе комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярославу Нилову. Он поддержал предложение и сказал, что такие меры в Госдуме готовы облачить в поправки ли довести до сведения судов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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