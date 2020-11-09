Азербайджан отмечает победу в Карабахе после завершения войны. Вместе с ними радость разделяет турецкий народ.
«Не могу сдержать эмоций в свете последний событий. Мы победили», — пишут пользователи социальных сетей. Ранее Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно договору, Армения обязалась до 15 ноября возвратить Азербайджану Кельбеджарский район, а до 1 декабря — Лачин. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, в деле многолетнего карабахского конфликта поставлена точка. В Азербайджане радуются победе в Карабахе после завершения войны.
Bak?'de bayram havas? var.. #Karaba?Azerbaycand?r pic.twitter.com/KZd2wG5LaV— Ter?r Ger?ekleri ???????? ???????? (@teroretavizyok_) November 9, 2020
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