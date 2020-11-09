09 ноября 2020

Азербайджан празднует победу в карабахской войне. Видео

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ЧМ-2018. Чемпионат мира по футболу, матч 2: Египет - Уругвай. Екатеринбург, футбольные болельщики, флаг азербайджана, флаг египта
В деле многолетнего карабахского конфликта поставлена точка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Азербайджан отмечает победу в Карабахе после завершения войны. Вместе с ними радость разделяет турецкий народ.

«Не могу сдержать эмоций в свете последний событий. Мы победили», — пишут пользователи социальных сетей. Ранее Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно договору, Армения обязалась до 15 ноября возвратить Азербайджану Кельбеджарский район, а до 1 декабря — Лачин. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, в деле многолетнего карабахского конфликта поставлена точка. В Азербайджане радуются победе в Карабахе после завершения войны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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