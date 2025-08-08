В Екатеринбурге создают самую большую в России вертикальную картину-абстракцию из живых растений. Полотно площадью 60 квадратных метров будет готово к старту международного фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест».
«Седумные маты раньше в Екатеринбурге не использовались совсем. Первый раз мы попробовали их на крыше „Синары“, а второй раз делаем их на набережной. Чем отличаются седумы? Они растут каменистой поверхности, у нас здесь земли совсем чуть-чуть, пять сантиметров. Дальше все шесть метров — это скала», — поделилась директор фестиваля Юлия Сорокина. Седумы растут на скалистых утесах, поэтому место за Макаровским мостом подойдет для такой «картины» идеально.
Растение везли на Урал три дня в холодильнике. Сейчас команде предстоит «сшить» коврики растений и закрепить шпажками, чтобы картина не сползла вниз.
В 2024 году фестиваль «Атмофест» впервые сменил площадку, переехав с площади 1905 года на набережную за Макаровским мостом. Ради подготовки к фестивалю в этом районе почти на месяц ограничили движение транспорта. В новом сезоне екатеринбуржцы смогут посетить 25 площадок, среди любопытных будут сцена на воде, отели для насекомых, лодочная станция, амфитеатр и пляж.
