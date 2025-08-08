Сотни екатеринбуржцев не могут вылететь из Сочи из-за атаки ВСУ

В аэропорту Сочи 8 августа перенесли четыре рейса до Екатеринбурга из-за атаки украинских беспилотников. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, задержаны рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии»: U6-306, U6-220, U6-566, U6-322. Вылеты сместили на несколько часов.
В telegram-канале представителя Росавиации отмечается, что на данный момент ограничения на прием и выпуск самолетов сняты. Были приняты все меры для обеспечения безопасности полетов.
Всего в Сочи перенесены более 50 рейсов. Мэр Андрей Прошунин заявил, что в городе силы ПВО задействованы для отражения атаки беспилотников, запущенных с украинской стороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!