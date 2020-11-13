Познер ответил на критику его слов о «фашистских чертах» СССР

Журналист Владимир Познер отреагировал на жесткую критику со стороны депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Парламентария возмутили слова телеведущего о «фашистских чертах» в СССР. Рашкин сказал, что журналист «из категории людей-подонков» и отметил, что его убеждения не помешали ему занимать должности в советское время.
Комментируя свое высказывание, Познер заявил, что в Коммунистическую партию Советского Союза входили совершенно разные люди. «Были люди очень достойные, были люди, которые жертвовали своей жизнью ради идеи, были люди совершенно выдающиеся, а были и подлецы, и мерзавцы, и так далее. То есть такие же, как все. Обобщать не стоит», — цитирует его «Национальная служба новостей».
Ранее Познер опубликовал на своем сайте собственное интервью. В нем он заявил, что не будет снимать фильм о России, а также добавил, что в стране «много уродливого». Телеведущий подчеркнул, что особенно не понимает, как люди живут в промышленных городах, в частности на Урале.
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