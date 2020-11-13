13 ноября 2020

Познер ответил на критику его слов о «фашистских чертах» СССР

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Интервью Владимира Познера с Валентином Юмашевым в рамках фестиваля «Слова и музыка свободы – СМС». Екатеринбург, познер владимир
Депутата Госдумы Валерия Рашкина возмутили слова Познера о «фашистских чертах» в СССР Фото: Анна Майорова © URA.RU

Журналист Владимир Познер отреагировал на жесткую критику со стороны депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Парламентария возмутили слова телеведущего о «фашистских чертах» в СССР. Рашкин сказал, что журналист «из категории людей-подонков» и отметил, что его убеждения не помешали ему занимать должности в советское время.

Комментируя свое высказывание, Познер заявил, что в Коммунистическую партию Советского Союза входили совершенно разные люди. «Были люди очень достойные, были люди, которые жертвовали своей жизнью ради идеи, были люди совершенно выдающиеся, а были и подлецы, и мерзавцы, и так далее. То есть такие же, как все. Обобщать не стоит», — цитирует его «Национальная служба новостей».

Ранее Познер опубликовал на своем сайте собственное интервью. В нем он заявил, что не будет снимать фильм о России, а также добавил, что в стране «много уродливого». Телеведущий подчеркнул, что особенно не понимает, как люди живут в промышленных городах, в частности на Урале.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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