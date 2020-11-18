Советник пермского губернатора усилил влияние на правительство

Вице-президент «Опоры России» Роман Водянов, который является еще депутатом краевого парламента и советником губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, усилил свое влияние в регионе, сообщают источники URA.RU. Они связывают это с тем, что новый министр экономического развития края Эдуард Соснин является его креатурой.
«Соснин — это человек Водянова. Он способствовал его назначению министром», — сообщил URA.RU инсайдер. Он утверждает, что об этом также может свидетельствовать тот факт, что Соснин является членом регионального отделения «Опоры России».
Соснин был назначен министром экономического развития Прикамья 17 ноября 2020 года. До этого он с октября 2013 года был коммерческим директором ООО «Меркурий». В 2018 году он стал победителем конкурса «Лидеры России», ему 37 лет.
Пресс-секретарь Водянова Диана Закирова воздержалась от комментариев. В пресс-службе правительства Пермского края данную информацию оставили без комментариев. URA.RU рассказывало, что Водянов в 2021 году может стать кандидатом в депутаты Госдумы по округу, который сейчас представляет Дмитрий Скриванов.
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