18 ноября 2020
17 ноября 2020

Советник пермского губернатора усилил влияние на правительство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врио губернатора Решетников в Кудымкаре. Пермь, водянов роман
Источник: Роману Водянову удалось провести в новый состав правительства региона своего человека Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Пермского края

Вице-президент «Опоры России» Роман Водянов, который является еще депутатом краевого парламента и советником губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, усилил свое влияние в регионе, сообщают источники URA.RU. Они связывают это с тем, что новый министр экономического развития края Эдуард Соснин является его креатурой.

«Соснин — это человек Водянова. Он способствовал его назначению министром», — сообщил URA.RU инсайдер. Он утверждает, что об этом также может свидетельствовать тот факт, что Соснин является членом регионального отделения «Опоры России».

Новость по теме
Новый состав правительства Пермского края. Полный список

Соснин был назначен министром экономического развития Прикамья 17 ноября 2020 года. До этого он с октября 2013 года был коммерческим директором ООО «Меркурий». В 2018 году он стал победителем конкурса «Лидеры России», ему 37 лет.

Пресс-секретарь Водянова Диана Закирова воздержалась от комментариев. В пресс-службе правительства Пермского края данную информацию оставили без комментариев. URA.RU рассказывало, что Водянов в 2021 году может стать кандидатом в депутаты Госдумы по округу, который сейчас представляет Дмитрий Скриванов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...