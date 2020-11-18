В Челябинске меняют структуру власти

У Андрея Шмидта и Натальи Котовой не будет первых замов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сессии гордумы Челябинска 24 ноября будет изменен устав города. Как сообщил URA.RU спикер думы Андрей Шмидт, будет изменена структура управления городом в двух ветвях власти. Кроме того, в устав внесут наименование Челябинска, как города трудовой доблести.

«Поправки к уставу мы готовили три месяца, теперь их предстоит утвердить», — сообщил URA.RU Шмидт. Спикер также пояснил, что в нынешнем руководстве думы уже нет первого заместителя, как это было в прежнем созыве. «Поэтому в руководстве думы ничего не изменится», — добавил он.

В прежнем созыве у спикера думы Станислава Мошарова был один первый заместитель Сергей Овчинников и несколько замов, которые работали на общественных началах без окладов. Теперь думой руководят двое: сам Шмидт и его заместитель Дмитрий Тарасов.

Что касается администрации Челябинска, то у действующего мэра Натальи Котовой также нет первых заместителей. До декабря 2018 года, когда городом руководил Евгений Тефтелев, у мэра было два первых зама: Юрий Параничев и Наталья Котова. С 2019 года ставку Параничева ликвидировали. Когда городом стал руководить Владимир Елистратов, его первым замом осталась Котова.

В новой структуре администрации, принятой в декабре 2019 года, также нет должности первого замглавы города. «Теперь все изменения в структуре мэрии и думы закрепят в уставе Челябинска, — пояснил URA.RU Шмидт. — Кроме того, мы внесем в устав наименование Челябинска как города трудовой доблести». Это звание было присвоено городу приказом президента Путина 2 июля.