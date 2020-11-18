Допрошенный ФСБ чиновник Екатеринбурга добивается встречи с мэром

Александр Лошаков (справа) хочет объясниться перед главой города Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков, которого на прошлой неделе допрашивали сотрудники свердловского УФСБ, добивается встречи с мэром Александром Высокинским. По словам источников URA.RU в окружении Лошакова, чиновник опасается, что обыски в районной администрации могут навлечь на него подозрения, и желает объясниться перед руководством города.

«Александр Юрьевич [Лошаков] говорит, что не виноват, и боится, что глава [города] теперь будет его подозревать [в причастности к коррупционным схемам]. И хочет увидеться с ним», — поделился инсайдер в администрации Кировского района. По словам другого источника, Лошаков пока встретился только с первым вице-мэром Александром Ковальчиком. «Но они обсуждали сугубо рабочие вопросы», — рассказал собеседник агентства.

«Думаю, такой разговор [между Высокинским и Лошаковым] будет», — отметил третий источник URA.RU во властных структурах. Глава города мог встретиться с Лошаковым 18 ноября — на открытии новой школы искусств в Кировском районе. Однако, по словам инсайдера, Высокинский «в последний момент» отказался от участия в событии и отправил на объект Ковальчика. «Хотя Александр Геннадьевич обычно не пропускает такие мероприятия», — обратил внимание собеседник URA.RU. В релизе на сайте мэрии Лошаков не упоминается, а фотоотчет с открытия школы содержит лишь одно изображение с участием чиновника, где он на заднем плане.

Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Анатолий Карманов в разговоре с URA.RU сказал, что, по его информации, Лошаков пока действительно не встречался с Высокинским. А на открытие школы глава города не прибыл из-за «напряженного рабочего графика», отметил представитель Высокинского. На момент публикации дозвониться до Александра Ковальчика не удалось. Имеющийся у редакции номер Александра Лошакова до сих пор не в сети.

Лошаков был задержан 12 ноября после обысков в администрации Кировского района — предположительно, в рамках расследования дела о финансовых махинациях при дорожных ремонтах. Вечером 13 ноября чиновника отпустили под обязательство явки по первому требованию силовиков. Каков его статус в деле, неизвестно.