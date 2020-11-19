«Единая Россия» отреклась от главы района Екатеринбурга

Членство Александра Лошакова в «ЕР» будет приостановлено на следующей неделе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Членство главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова, в отношении которого заведено уголовное дело, в «Единой России» будет приостановлено. Об этом URA.RU сообщил замруководителя свердловского исполкома «ЕР» Максим Бестфатер. По его словам, это произойдет на следующей неделе.

«Либо президиум регионального политсовета [„Единой России“], либо политсовет кировского отделения [„ЕР“] будут рассматривать вопрос о приостановке членства [Лошакова в партии] в связи с возбуждением уголовного дела в отношении него. Это уставная норма», — сказал Бестфатер, отметив, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от решения суда.

Как писало URA.RU, накануне стало известно, что Александр Лошаков является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (по части 4 статьи 159 УК РФ). Его подозревают в причастности к финансовым махинациям при проведении дорожных ремонтов в районе. Дело ведет свердловское УФСБ.

На прошлой неделе, 12 ноября, Лошаков был задержан силовикам после допроса, которому предшествовали обыски. Спустя сутки чиновника отпустили под обязательство явки. По неофициальной информации, вместе с ним по делу могут проходить начальник Кировского дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) Сергей Худяков и предприниматель Михаил Петровичев, арестованный 14 ноября.