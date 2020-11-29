Пермский мэр лишил подчиненных денег

Администрация поселения лишилась возможности в полной мере распоряжаться деньгами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрации Юго-Камского поселения (Пермский район) заблокировали счета за неисполнение решения суда. Об этом URA.RU рассказал врио главы Пермского муниципального района Владимир Ваганов, принявший данное решение. По его словам, чиновники должны были изыскать в бюджете деньги на переселение жительницы поселка Таежный. Она судилась с администрацией Юго-Камска и выиграла процесс, но глава поселения до сих пор не исполнил решение суда.

«Мы (администрация Пермского района — прим.ред.) приостановили финансово-хозяйственную деятельность администрации администрации Юго-Камского поселения. Ограничение будет действовать до тех пор, пока администрация при наличии денег в бюджете не исполнит решение суда, оплатив 1 миллион 400 тысяч рублей тому заявителю, который и выиграл этот суд», — сказал Ваганов. Он уточнил, что деньги на это у поселения имеются.

Несмотря на блокировку счетов, администрация Юго-Камска может выплачивать своим сотрудникам зарплату, оплачивать налоги, выделять деньги муниципальному предприятию. В то же время, она не в состоянии расплачиваться с ресурсоснабжающими организациями, в результате чего, копит долги.

Получить комментарий исполняющего полномочия главы администрации Юго-Камска Игоря Соларева не удалось — он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Ранее Соларев подвергся критике со стороны прежнего главы Пермского района Александра Кузнецова. Последний высказал подчиненному ряд претензий за игнорирование карантинных мероприятий во время пандемии.