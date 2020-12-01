В России санкции сравнили с чрезвычайным бедствием

В период пандемии ущерб от односторонних санкций соизмерим с ущербом от чрезвычайного бедствия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Представители государств, „увлекающихся“ такими мерами ради осуществления собственных геополитических целей, не смогли убедить в „точечном“ характере вводимых ими санкций и работоспособности так называемых „гуманитарных изъятий“», — приводит слова Захаровой RT. Представитель МИД РФ также добавила, что в условиях пандемии коронавируса «их эффект приобретает масштаб чрезвычайного бедствия».
Захарова добавила, что Россия всегда выступала и выступает против практики односторонних ограничений. Большая часть стран, по ее словам, придерживается такой же политики. Захарова отметила, что санкции пагубно влияют на экономику, ломают международное сотрудничество, а также тормозят гуманитарное содействие.
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