19 октября 2020
18 октября 2020
17 октября 2020

В ХМАО доставлена новая партия вакцины от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Партия вакцины вновь предназначена для врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО доставлена новая партия российской вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак», которая предназначена для профилактики этого заболевания среди медиков. Об этом на заседании оперштаба сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, передает корреспондент URA.RU.

Глава депздрава заявил, что в округ пришло 200 доз препарата, этого количества хватит для вакцинации ста человек. «Запланировано для передачи в семи городах автономного округа. До конца недели вакцина будет доставлена и вакцинация будет проведена», — прокомментировал Добровольский.

Губернатор Югры Наталья Комарова также отметила, что наличие антител к коронавирусу необходимо учитывать при формировании медицинских бригад, которые будут работать с ковидными пациентами. Добровольский уточнил, что у медиков, работающих в «красных зонах» будут брать анализы не только на коронавирус, но и определять напряженность их иммунитета.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО первая партия вакцины от коронавируса также предназначалась для медиков. Впрочем, не все врачи готовы ее себе поставить.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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