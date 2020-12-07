В ХМАО прошли первые роды в коронавирусном госпитале

Мама и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Югре прошли первые успешные роды в ковидном госпитале. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова, передает корреспондент URA.RU.

«Роды прошли в коронавирусном госпитале в Югорске. Женщину сопровождали опытные специалисты. Сейчас, как сообщают врачи, ребенок и мама чувствуют себя хорошо», — прокомментировала глава региона.

Губернатор ХМАО также отметила, что все действия врачей производились в соответствии с ковидными протоколами. «Малыша назвали Артемом, одно из значений имени — „обладающий безупречным здоровьем“. Берегите себя!» — добавила Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО в январе 2021 года планируется начать вакцинацию населения от коронавируса. До конца декабря в Югру должны быть совершены поставки лишь нескольких первых партий российской вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»).