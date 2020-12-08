08 декабря 2020

Россия запретила импорт яблок и томатов из Азербайджана

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, фрукты, яблоки
РФ остановила импорт яблок и томатов из Азербайджана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россельхознадзор решил запретить с 10 декабря импорт томатов и яблок из Азербайджана в Россию. Причина, как указали в ведомстве, заключается в выявлении вредителей в указанной продукции.

Служба отмечает, что не раз информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов. Так, только в период с 22 октября было выявлено 17 случаев обнаружения в томатах и яблоках южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

«В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», — говорится в сообщении ведомства. При этом, как указано, ограничения носят временный характер.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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