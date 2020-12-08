Россия запретила импорт яблок и томатов из Азербайджана

Россельхознадзор решил запретить с 10 декабря импорт томатов и яблок из Азербайджана в Россию. Причина, как указали в ведомстве, заключается в выявлении вредителей в указанной продукции.
Служба отмечает, что не раз информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов. Так, только в период с 22 октября было выявлено 17 случаев обнаружения в томатах и яблоках южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.
«В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», — говорится в сообщении ведомства. При этом, как указано, ограничения носят временный характер.
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