ТАСС: союз туриндустрии предупредил о закрытии границ для россиян

Границы некоторых популярных туристических стран в ближайшее время могут закрыть для въезда россиян до сентября 2021 года. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева.
«Границы ряда стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты для РФ», — пишет ТАСС со ссылкой на Игнатьева. Сообщается также, что страны будут закрыты до сентября следующего года. В пресс-службе РСТ корреспонденту URA.RU отказались комментировать данную информацию.
Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в разговоре с URA.RU подчеркивал, что россиянам следует осторожнее относиться к покупке авиабилетов в Европу в следующем году. По его словам, полностью авиасообщение с другими странами восстановится лишь к апрелю 2021 года.
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