ТАСС: союз туриндустрии предупредил о закрытии границ для россиян

Страны могут закрыть для авиаперелетов до осени следующего года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Границы некоторых популярных туристических стран в ближайшее время могут закрыть для въезда россиян до сентября 2021 года. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева.

«Границы ряда стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты для РФ», — пишет ТАСС со ссылкой на Игнатьева. Сообщается также, что страны будут закрыты до сентября следующего года. В пресс-службе РСТ корреспонденту URA.RU отказались комментировать данную информацию.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в разговоре с URA.RU подчеркивал, что россиянам следует осторожнее относиться к покупке авиабилетов в Европу в следующем году. По его словам, полностью авиасообщение с другими странами восстановится лишь к апрелю 2021 года.