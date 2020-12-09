ТАСС: союз туриндустрии предупредил о закрытии границ для россиян

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Страны могут закрыть для авиаперелетов до осени следующего года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Границы некоторых популярных туристических стран в ближайшее время могут закрыть для въезда россиян до сентября 2021 года. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева.

«Границы ряда стран, популярных у российских туристов, могут быть закрыты для РФ», — пишет ТАСС со ссылкой на Игнатьева. Сообщается также, что страны будут закрыты до сентября следующего года. В пресс-службе РСТ корреспонденту URA.RU отказались комментировать данную информацию.

Ранее вице-президент РСТ Юрий Барзыкин в разговоре с URA.RU подчеркивал, что россиянам следует осторожнее относиться к покупке авиабилетов в Европу в следующем году. По его словам, полностью авиасообщение с другими странами восстановится лишь к апрелю 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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