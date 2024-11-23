Почему ВС РФ важно взять «город-крепость» Часов Яр

Военный аналитик Новик: взятие Часова Яра откроет путь к Краматорску
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Часов Яр стал одним из самых кровопролитных направлений в ДНР
Часов Яр стал одним из самых кровопролитных направлений в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Освобождение города Часов Яр в ДНР позволит российским войскам доставать дальнобойными ракетами до Дружковки, Славянска и Краматорска. Об этом заявил эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. По его словам, взятие Часова Яра сопоставимо с освобождением Угледара.

«Освобождение города даст возможность доставать дальнобойной артиллерией и РСЗО до Дружковки, Славянска и Краматорска, а также расширит спектр охвата атак БПЛА и их радиус действия», — поделился Новик с ТАСС. По его словам, Часов Яр и Купянск имеют критическую важность и для ВСУ, и для ВС России. 

Сам Часов Яр аналитик называет городом-крепостью с удачной географической высотой. При этом город — одно из самых кровопролитных направлений наступления в ДНР.  

Освобождение Часова Яра сопоставимо с освобождением Угледара. Последний был взят российскими силами под контроль 3 октября. Все эти населенные пункты укрепляют позиции России в дальнейших переговорах, заключил Новик. 

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Освобождение города Часов Яр в ДНР позволит российским войскам доставать дальнобойными ракетами до Дружковки, Славянска и Краматорска. Об этом заявил эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик. По его словам, взятие Часова Яра сопоставимо с освобождением Угледара. «Освобождение города даст возможность доставать дальнобойной артиллерией и РСЗО до Дружковки, Славянска и Краматорска, а также расширит спектр охвата атак БПЛА и их радиус действия», — поделился Новик с ТАСС. По его словам, Часов Яр и Купянск имеют критическую важность и для ВСУ, и для ВС России.  Сам Часов Яр аналитик называет городом-крепостью с удачной географической высотой. При этом город — одно из самых кровопролитных направлений наступления в ДНР.   Освобождение Часова Яра сопоставимо с освобождением Угледара. Последний был взят российскими силами под контроль 3 октября. Все эти населенные пункты укрепляют позиции России в дальнейших переговорах, заключил Новик. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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