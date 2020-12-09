09 декабря 2020
08 декабря 2020

В ХМАО смертность от коронавируса снизилась в 1,5 раза

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО снизилась смертность от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО от коронавируса умерли 60 человек за две недели, двумя неделями ранее от инфекции скончались 89 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 224 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 139 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 75 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,00», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

  • Нижневартовск — 32;
  • Сургут — 30;
  • Ханты-Мансийск — 24;
  • Нягань — 16;
  • Нефтеюганск — 15;
  • Нефтеюганский район — 13;
  • Урай — 13;
  • Мегион — 10;
  • Советский район — 9;
  • Когалым — 8;
  • Сургутский район — 7;
  • Октябрьский район — 7;
  • Ханты-Мансийский район — 6;
  • Пыть-Ях — 6;
  • Югорск — 5;
  • Березовский район — 5;
  • Радужный — 4;
  • Кондинский район — 4;
  • Белоярский район — 4;
  • Лангепас — 3;
  • Нижневартовский район — 3.

Состояние 160 пациентов тяжелое, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,3%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 454 человека (3 человека за сутки). За сутки излечились 279 человек, за весь период пандемии — 32 191 югорчанин.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продолжает расти число заражающихся коронавирусом. Рост продолжается с 25 ноября и не опускается ниже значения в 200 человек в сутки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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