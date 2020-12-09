В ХМАО смертность от коронавируса снизилась в 1,5 раза

В ХМАО снизилась смертность от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО от коронавируса умерли 60 человек за две недели, двумя неделями ранее от инфекции скончались 89 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 224 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 139 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 75 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,00», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

Нижневартовск — 32;

Сургут — 30;

Ханты-Мансийск — 24;

Нягань — 16;

Нефтеюганск — 15;

Нефтеюганский район — 13;

Урай — 13;

Мегион — 10;

Советский район — 9;

Когалым — 8;

Сургутский район — 7;

Октябрьский район — 7;

Ханты-Мансийский район — 6;

Пыть-Ях — 6;

Югорск — 5;

Березовский район — 5;

Радужный — 4;

Кондинский район — 4;

Белоярский район — 4;

Лангепас — 3;

Нижневартовский район — 3.

Состояние 160 пациентов тяжелое, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,3%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 454 человека (3 человека за сутки). За сутки излечились 279 человек, за весь период пандемии — 32 191 югорчанин.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продолжает расти число заражающихся коронавирусом. Рост продолжается с 25 ноября и не опускается ниже значения в 200 человек в сутки.