В ХМАО смертность от коронавируса снизилась в 1,5 раза

В ХМАО от коронавируса умерли 60 человек за две недели, двумя неделями ранее от инфекции скончались 89 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 224 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 139 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 75 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,00», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:
- Нижневартовск — 32;
- Сургут — 30;
- Ханты-Мансийск — 24;
- Нягань — 16;
- Нефтеюганск — 15;
- Нефтеюганский район — 13;
- Урай — 13;
- Мегион — 10;
- Советский район — 9;
- Когалым — 8;
- Сургутский район — 7;
- Октябрьский район — 7;
- Ханты-Мансийский район — 6;
- Пыть-Ях — 6;
- Югорск — 5;
- Березовский район — 5;
- Радужный — 4;
- Кондинский район — 4;
- Белоярский район — 4;
- Лангепас — 3;
- Нижневартовский район — 3.
Состояние 160 пациентов тяжелое, 100 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,3%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 454 человека (3 человека за сутки). За сутки излечились 279 человек, за весь период пандемии — 32 191 югорчанин.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продолжает расти число заражающихся коронавирусом. Рост продолжается с 25 ноября и не опускается ниже значения в 200 человек в сутки.
Подписывайтесь на URA.RU в