09 декабря 2020

Тюменцы придумали, как сохранить деньги в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное заседание областной Думы. Курган, квартира, новострой, чистовая отделка
В пандемию тюменцы предпочитают вкладывать деньги в дешевую недвижимость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени вырос спрос на малогабаритное жилье площадью менее 30 квадратных метров. Об этом сообщает сервис «Авито Недвижимость». По мнению экспертов, из-за непростой экономической ситуации люди ищут куда выгоднее вложить деньги.

«На фоне экономической нестабильности малогабаритные квартиры пользуются все большим спросом на рынке. В Тюмени годовой рост интереса к такому жилью на вторичном рынке составил 29%», — сообщает пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость».

По словам экспертов такой тип жилья обычно рассматривают как вариант под последующую сдачу. В условиях непростой экономической ситуации инвестиционная привлекательность малогабариток растет. Тренд оценили и продавцы — за год цена на такие квартиры увеличилась на 20%. Сейчас, в среднем, их можно прибрести за 1,8 млн рублей.

Недалеко по цене ушли и малогабаритки в новостройках. Их средняя стоимость в Тюмени — 2,1 млн рублей. При этом спрос на них гораздо ниже, чем на вторичку — за год он вырос всего на 2%.

Ранее URA.RU писало, что коронавирус повлиял на рост спроса на покупку загородных участков. В пандемию все больше людей хотят покинуть города и жить в отдалении от толпы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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