01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

Страх коронавируса гонит жителей Тюмени за город

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, фундамент, дача мотовилова александра, стройка
Покупке городских квартир тюменцы все чаще предпочитают приобретение земли за городом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области спрос на покупку земельных участков вырос на 37%, специалисты связывают это с пандемией коронавируса. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

«В Тюменской области за последние 12 месяцев спрос на покупку земли под ИЖС увеличился на 37%. Именно дом, а не городская квартира стал актуальным форматом недвижимости во время карантина. Укреплению этого тренда способствует и текущее положение дел: второй виток развития получила коронавирусная инфекция, меры по борьбе с ее распространением ужесточаются, а многие компании продолжают работать удаленно», — отмечают эксперты сервиса.

Популярность покупки земли растет и за счет падения курса рубля, а также сокращения реальных доходов граждан. В Тюмени стоимость участков растет намного медленнее спроса на них. Цена за сотку земли в Тюменской области в среднем составляет 49 тысяч рублей. При этом за год стоимость увеличилась на 5%. К слову, это выше, чем общероссийский тренд. В целом по стране цены на землю за городом упали на 3%.

Ранее о полезности жизни на природе во время эпидемии высказались многие эксперты. В частности, на своем youtube-канале эту позицию поддержал врач Евгений Комаровский.

«Если у вас есть дом или дача в деревне, где живете только вы, и кроме вас больше никто ни к чему не прикасается, то вы можете быть спокойны. Когда вы живете в городе, где кроме вас еще куча народу, то все в доме потенциальный источник инфекции — и лифт, и перила, и дверные ручки. Если есть возможность, то надо ехать за город», — посоветовал доктор Комаровский.

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