Страх коронавируса гонит жителей Тюмени за город

В Тюменской области спрос на покупку земельных участков вырос на 37%, специалисты связывают это с пандемией коронавируса. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Недвижимость».
«В Тюменской области за последние 12 месяцев спрос на покупку земли под ИЖС увеличился на 37%. Именно дом, а не городская квартира стал актуальным форматом недвижимости во время карантина. Укреплению этого тренда способствует и текущее положение дел: второй виток развития получила коронавирусная инфекция, меры по борьбе с ее распространением ужесточаются, а многие компании продолжают работать удаленно», — отмечают эксперты сервиса.
Популярность покупки земли растет и за счет падения курса рубля, а также сокращения реальных доходов граждан. В Тюмени стоимость участков растет намного медленнее спроса на них. Цена за сотку земли в Тюменской области в среднем составляет 49 тысяч рублей. При этом за год стоимость увеличилась на 5%. К слову, это выше, чем общероссийский тренд. В целом по стране цены на землю за городом упали на 3%.
Ранее о полезности жизни на природе во время эпидемии высказались многие эксперты. В частности, на своем youtube-канале эту позицию поддержал врач Евгений Комаровский.
«Если у вас есть дом или дача в деревне, где живете только вы, и кроме вас больше никто ни к чему не прикасается, то вы можете быть спокойны. Когда вы живете в городе, где кроме вас еще куча народу, то все в доме потенциальный источник инфекции — и лифт, и перила, и дверные ручки. Если есть возможность, то надо ехать за город», — посоветовал доктор Комаровский.
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