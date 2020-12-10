В правительстве ХМАО сократили должность вице-губернатора

Руководитель представительства ХМАО при правительстве РФ теперь не является вице-губернатором Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В обновленном составе правительства ХМАО отсутствует должность вице-губернатора, который параллельно еще являлся руководителем регионального представительства при правительстве и других субъектах РФ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Сам документ об упразднении должности вице-губернатора ХМАО был подписан еще в ноябре. Региональное представительство превратилось в один из исполнительных органов власти Югры. «Предельная штатная численность органа власти — 63 единицы, из них 33 — отнесенных к должностям государственной гражданской службы», — сообщили в депсвязей.

На сайте представительства Югры при правительстве и других субъектах РФ отсутствует информация о его руководителе. Известно лишь, что после реформы ведомства, оно должно заниматься, в том числе формированию благоприятного инвестклимата, установлению и расширению деловых связей по приоритетным направлениям развития ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что до 2019 года эту структуру югорских властей возглавляла вице-губернатор ХМАО Фануза Арсланова. Обновленный состав окружного правительства был опубликован 10 декабря.