Ирина Текслер вручила заслуженные награды лучшим школьникам Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 16 декабря наградила школьников, победивших в конкурсе сочинений «Россия — страна мечты», передает корреспондент URA.RU. Церемония прошла в гранд-отеле «Видгоф», принадлежащем известной в регионе бизнес-семье Видгофов.

В конкурсе, который проходит с 2018 года, приняли участие порядка 80 тысяч учащихся, в финал вышли 12 тысяч из них. «Наше награждение совпадает с празднованием Дня Конституции. Такой отклик в сердцах 80 тысяч школьников нашла тема Родины. Когда читаешь в сочинениях цитаты русских писателей, то гордость возникает за наших школьников. А некоторые сочинения трогают до слез. Россия действительно страна мечты. Хочется, чтобы вы, став взрослыми, не забывали о своих мечтах и реализовывали их», — обратилась Ирина Текслер к дюжине победителей из Челябинска.

Также в мероприятии участвовали вице-мэр Челябинска Александр Астахов и глава комитета по делам образования Светлана Портье. «Желаю, чтобы каждая ваша мечта сбылась. Потому что вы мечтаете об успехах и развитии, которые нужны стране», — сказала она школьникам.

Ирина Текслер стала первой из жен челябинских губернаторов, которая широко занимается благотворительностью и активно участвует в общественной жизни. В частности, благодаря ей в регионе появился «Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Он будет заниматься поддержкой борьбы с пандемией, помощью людям с ограниченными возможностями, семей с детьми-инвалидами и детей-сирот. Также в планах фонда различные культурные проекты.

Место для торжественной церемонии предоставил бизнесмен Борис Видгоф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Награды также вручали Светлана Портье и Александр Астахов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…и спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU