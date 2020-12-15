15 декабря 2020

Супруга Текслера собрала в отеле олигарха лучших детей Челябинска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония награждения по итогам конкурса сочинений «Россия – страна мечты». Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер вручила заслуженные награды лучшим школьникам Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина 16 декабря наградила школьников, победивших в конкурсе сочинений «Россия — страна мечты», передает корреспондент URA.RU. Церемония прошла в гранд-отеле «Видгоф», принадлежащем известной в регионе бизнес-семье Видгофов.

В конкурсе, который проходит с 2018 года, приняли участие порядка 80 тысяч учащихся, в финал вышли 12 тысяч из них. «Наше награждение совпадает с празднованием Дня Конституции. Такой отклик в сердцах 80 тысяч школьников нашла тема Родины. Когда читаешь в сочинениях цитаты русских писателей, то гордость возникает за наших школьников. А некоторые сочинения трогают до слез. Россия действительно страна мечты. Хочется, чтобы вы, став взрослыми, не забывали о своих мечтах и реализовывали их», — обратилась Ирина Текслер к дюжине победителей из Челябинска.

Также в мероприятии участвовали вице-мэр Челябинска Александр Астахов и глава комитета по делам образования Светлана Портье. «Желаю, чтобы каждая ваша мечта сбылась. Потому что вы мечтаете об успехах и развитии, которые нужны стране», — сказала она школьникам.

Ирина Текслер стала первой из жен челябинских губернаторов, которая широко занимается благотворительностью и активно участвует в общественной жизни. В частности, благодаря ей в регионе появился «Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Он будет заниматься поддержкой борьбы с пандемией, помощью людям с ограниченными возможностями, семей с детьми-инвалидами и детей-сирот. Также в планах фонда различные культурные проекты.

Церемония награждения по итогам конкурса сочинений «Россия – страна мечты». Челябинск
Место для торжественной церемонии предоставил бизнесмен Борис Видгоф
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Церемония награждения по итогам конкурса сочинений «Россия – страна мечты». Челябинск
Награды также вручали Светлана Портье и Александр Астахов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Церемония награждения по итогам конкурса сочинений «Россия – страна мечты». Челябинск
…и спикер гордумы Челябинска Андрей Шмидт
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...