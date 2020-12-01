Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер создала новый фонд

Работать в фонде Ирина Текслер будет бесплатно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ирина Текслер, супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера, учредила в регионе «Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», сообщили URA.RU в правительстве региона. Директором фонда стала Вероника Ливончик — одна из организаторов волонтерского движения на Южном Урале.

«Идея родилась, когда мы стали привлекать средства из других регионов для помощи в борьбе с пандемией. Для этого мы взаимодействовали с нашими местными НКО, фондом „Русь“, отделением „Союза женщин России“ в Челябинской области. Где-то проходило гладко, где-то были сложности. Впереди еще много проектов, и мы решили создать свою платформу для их реализации, чтобы помощь как можно скорее доходила до своего адресата», — пояснила URA.RU Ирина Текслер.

Главными направлениями деятельность фонда станут борьба с коронавирусом, помощь в создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями и отдельный большой проект по поддержке детей-сирот и семей с детьми-инвалидами. Предусмотрены культурные и образовательные проекты. «Поддержка культурной сферы Челябинской области также является нашим приоритетом, но эти проекты уже будущего года, о которых мы расскажем позже», — добавила Ирина Текслер. Предупреждая возможные вопросы, она подчеркнула, что не станет получать зарплату в фонде, работая на общественных началах. При этом деятельность фонда будет прозрачной.

Детский омбудсмен Евгения Майорова отметила, что готовится больший совместный проект с фондом. «Мы с Ириной Николаевной сотрудничаем больше года, и сразу видно было, что в области появился еще один неравнодушный человек, который помогает не только словом, но и делом», — заявила Майорова.