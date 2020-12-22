Face выпустил клип на песню «Рэйман»
Иван Дремин, больше известный как рэпер Face, выпустил клип на песню «Рэйман», где он появился без татуировок на лице. Артист подтвердил, что свел тату.
«Да, я свел татуировки» — написал Face в комментарии к анонсу видеоклипа в социальной сети ВКонтакте. В клипе музыкант появляется в деловом костюме в сопровождении телохранителей и заходит в госучреждение.
Песня «Рэйман» вышла 15 декабря. Ранее Face анонсировал выпуск своего альбома «Искренний», который будет выпущен в 2021 году.
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