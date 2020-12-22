Рэпер Face избавился от татуировок на лице. Фото

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Face выпустил клип на песню «Рэйман» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Иван Дремин, больше известный как рэпер Face, выпустил клип на песню «Рэйман», где он появился без татуировок на лице. Артист подтвердил, что свел тату.

«Да, я свел татуировки» — написал Face в комментарии к анонсу видеоклипа в социальной сети ВКонтакте. В клипе музыкант появляется в деловом костюме в сопровождении телохранителей и заходит в госучреждение.

Песня «Рэйман» вышла 15 декабря. Ранее Face анонсировал выпуск своего альбома «Искренний», который будет выпущен в 2021 году.

Фото: скрин из клипа на песню «Рэйман»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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