Рэпер Иван Дремин, выступающий под псевдонимом Face, анонсировал выпуск своего очередного альбома. Информации о новой работе артиста на данный момент немного, однако в его официальном паблике уже выложено два трека, предположительно входящих в новый сборник.
«Простите меня за то, что я самый талантливый в стране. Ты услышишь мой альбом, и ты поймешь, что это не шутка», — написал Дремин в своем Instagram.
Осенью этого года в официальном паблике артиста было опубликовано две новые композиции: «Надежда» и «Пусси». Предположительно, данные треки войдут в окончательный плейлист нового альбома.
Ранее стало известно об экстравагантном поступке девушки Ивана Дремина Марьяны Ро. Популярная блогерша кардинально сменила имидж побрившись налысо. Поклонники девушки поддержали ее за смелость.
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