30 ноября 2020

Face заявил о новом альбоме. «Простите, что я самый талантливый»

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт рэпера FACE в Екатеринбурге, концерт, теле-клуб, дремин иван, face, фэйс
В соцсетях появилось два трека из нового альбома музыканта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рэпер Иван Дремин, выступающий под псевдонимом Face, анонсировал выпуск своего очередного альбома. Информации о новой работе артиста на данный момент немного, однако в его официальном паблике уже выложено два трека, предположительно входящих в новый сборник.

«Простите меня за то, что я самый талантливый в стране. Ты услышишь мой альбом, и ты поймешь, что это не шутка», — написал Дремин в своем Instagram.

Осенью этого года в официальном паблике артиста было опубликовано две новые композиции: «Надежда» и «Пусси». Предположительно, данные треки войдут в окончательный плейлист нового альбома.

Ранее стало известно об экстравагантном поступке девушки Ивана Дремина Марьяны Ро. Популярная блогерша кардинально сменила имидж побрившись налысо. Поклонники девушки поддержали ее за смелость.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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