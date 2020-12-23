Правительство РФ получило право регулировать цены на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, покупатель, масло, покупатели, прилавки, продуктовая корзина, сливочное масло, продуктовая тележка, супермаркет, ашан, супермаркет ашан, тележка для продуктов, тележка продуктовая
Правительство РФ сможет регулировать цены, если за месяц они вырастут на 30% Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Заморозка цен на продукты в России

Правительство РФ получило право регулировать цены на социально значимые продукты. Соответствующий закон приняла Госдума РФ.

«Правительству РФ [позволено] самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них», — передает РИА «Новости» со ссылкой на решение Госдумы РФ. Согласно закону, правительство может установить предельные цены на некоторые товары на 90 дней.

Это возможно, если цены на социально значимые товары в РФ вырастут за месяц на 30%. Это позволит быстрее реагировать на повышение цен, считают авторы инициативы.

Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме РФ. Первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков подчеркнул важность данной инициативы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...