Правительство РФ получило право регулировать цены на продукты

Правительство РФ сможет регулировать цены, если за месяц они вырастут на 30% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Правительство РФ получило право регулировать цены на социально значимые продукты. Соответствующий закон приняла Госдума РФ.

«Правительству РФ [позволено] самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них», — передает РИА «Новости» со ссылкой на решение Госдумы РФ. Согласно закону, правительство может установить предельные цены на некоторые товары на 90 дней.

Это возможно, если цены на социально значимые товары в РФ вырастут за месяц на 30%. Это позволит быстрее реагировать на повышение цен, считают авторы инициативы.

Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме РФ. Первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков подчеркнул важность данной инициативы.