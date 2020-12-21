Правительству официально разрешат сдерживать цены на продукты

Власти смогут регулировать цену на социально-значимые продукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Регулирование цен на социально значимые продукты правительство может вводить на срок до 90 дней. Депутаты Госдумы планирует рассмотреть соответствующий законопроект на пленарном заседании 22 декабря.

«Сегодня такое право [регулирование стоимости продуктов] у правительства есть только в случае, если цены вырастают на 30%», — рассказал ТАСС первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков. Депутат отметил, что после принятия закона правительство сможет реагировать на повышение цен более оперативно.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин, как напоминает RT, призвал не увлекаться заморозкой цен на продукты, подчеркнув, что меры несут кратковременный характер. Между тем Общественная палата предложила властям РФ задуматься над введением продуктовых карточек и социального питания для малоимущих россиян.

Ситуация с необоснованным ростом цен на базовые продукты находится на контроле властей после того, как на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макарон и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.