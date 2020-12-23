Бастрыкин назначил нового следователя в Курганской области

Нового руководителя назначили в Катайском межрайонном следственном отделе (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области назначили руководителя Катайского межрайонного следственного отдела. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области. Приказ о назначении подписал председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 21.12.2020 №786-кт руководителем Катайского межрайонного следственного отдела назначена полковник юстиции Пестерева Светлана Геннадьевна», — рассказали в пресс-службе. 23 декабря ее представил коллективу первый заместитель руководителя следственного управления Дмитрий Цымбаленко.

Пестерева работает в органах Следственного комитета Российской Федерации с 2007 года. Ранее она была руководителем Щучанского межрайонного следственного отдела.

В регионе это четвертое назначение за декабрь подобного масштаба. Ранее были назначены руководитель следственного отдела по Кургану и начальники Лебяжьевского и Макушинского межрайонных следственных отделов.