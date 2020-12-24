Захарова раскрыла главное преимущество России в «войне вакцин»

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В МИД раскрыли главную силу России в «войне вакцин» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Информационная война вакцин уже началась во всем мир. Главное преимущество России в этой битве заключается в правде об отечественных достижениях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Часть этой жуткой реальности — это, конечно, война вакцин, и всего того, что связано с черным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижения. [Сила России] в правде, как всегда, правде о наших достижениях», — цитирует Захарову ТАСС.

По словам представителя МИД, в западной прессе есть множество «слухов, домыслов, откровенной чуши» относительно вакцины «Спутник V». Захарова отметила, что война вокруг вакцин — это войн политиков, а не ученых. «Когда не нашли ничего, за что можно было бы уцепиться, придумали „гениальную“ вещь: сказали о том, что Россия плохая, потому что она сама проводит кампанию дезинформации в отношении западных вакцин. Это уже просто нелепость какая-то», — добавила она.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину «Спутник V» в августе 2020 года. По словам президента РФ Владимира Путина, препарат получил название в честь первого искусственного спутника Земли — «Спутник V», передает RT. В регионы страны поступило уже около 700 тысяч доз вакцины, уточняет «Национальная служба новостей». А масштабное производство начнется к июлю 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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