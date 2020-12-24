В Центробанке объяснили, как сохранить деньги в кризис

За 11 месяцев 2020 года жителями Свердловской области было открыто более 50 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Банковские вклады и вложения в ценные бумаги являлись самыми популярными инструментами для сохранения и увеличения сбережений в 2020 году. Об этом URA.RU рассказал начальник уральского управления Банка России Рустэм Марданов.

«Многое зависит от того, для каких целей формируются сбережения. Для получения большого дохода нужно через повышение финансовой грамотности и профессиональных участников рынка поэтапно искать более доходные направления вложения средств. В связи со снижением ставки по вкладам многие жители Свердловской области обратились к фондовому рынку. Большое количество физлиц открыли индивидуальные счета. Нужно быть крайне аккуратным, особенно при использовании рискованных инструментов, и работать через квалифицированных посредников», — рассказал глава уральского управления Центробанка.

По данным уральского управления Банка России, за 11 месяцев 2020 года жителями Свердловской области было открыто более 50 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов. А по итогам ноября на Московской бирже — более 108 тысяч. Свердловская область традиционно занимает четвертое место по количеству открытых счетов после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Марданов уточнил, что для сохранения средств лучше всего воспользоваться консервативной стратегией — вкладами в кредитных организациях. «На вклады до 1,4 млн рублей действует госстрахование. Более того, в 2020 году по ряду направлений государство приняло решение увеличить размер страховки до 10 млн рублей», — уточнил он.

Уральские экономисты, опрошенные URA.RU, сообщили, что по итогам года доходы свердловчан снизились от 5 до 15%. Также в Свердловской области с начала апреля количество предпринимателей сократилось с 204 тысяч до 191 тысячи (снижение почти на 13 тысяч юрлиц, то есть на 6,9% — это каждый 15-й предприниматель).