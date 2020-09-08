В ХМАО план по вакцинации населения от гриппа бьет все рекорды

В ХМАО прививку от гриппа поставят больше миллиону жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО врачам поставлена задача по вакцинации 60 процентов населения от гриппа. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере здравоохранения.

«Таких планов выполнять еще не доводилось. Приходится обращаться за помощью в мэрию, чтобы организовать всех бюджетников. С аналогичными просьбами обращаемся в градообразующие предприятия. Но в целом идея правильная. Любая респираторная инфекция — это снижение иммунитета. А в таком состоянии проще подцепить коронавирус. Чтобы создать иммунную прослойку среди населения, и проводится массовая вакцинация», — сообщил инсайдер.

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в разговоре с URA.RU подтвердил наличие такой задачи. «Это поручение президента [России Владимира Путина]. В прошлом году вакцинировалась половина населения. Да, сейчас показатели выше, но не в разы, работаем», — прокомментировал ситуацию глава депздрава.

Ранее URA.RU сообщало, что сам Добровольский поставил себе прививку от гриппа. Процедуру он транслировал в прямом эфире в Instagram. Всего планируется вакцинировать больше миллиона югорчан.