В Кургане под Новый год примут новый мусорный тариф

Новый тариф на вывоз мусора будет утвержден 30 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вопрос об установлении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Курганской области на 2021 год будет обсуждаться в региональном департаменте госрегулирования цен и тарифов 30 декабря. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Новый тариф будут обсуждать на заседании правления департамента, которое назначено на 17:00 30 декабря. «Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Курганской области для Общества с ограниченной ответственностью „Чистый город“ на 2021 год», — один из вопросов, включенных в повестку заседания.

В «Чистом городе» подтвердили URA.RU, что подавали тарифную заявку в департамент госрегулирования. Комментировать возможное изменение тарифа в компании до вынесения окончательного решения не стали. В региональный департамент информационной и внутренней политики направлены вопросы по теме, на момент публикации ответ на них не поступал.

Ранее URA.RU сообщало, что с января 2021 года в Курганской области начнет действовать новая схема размещения отходов. Под Курган на Шуховский полигон мусор повезут со всех районов региона, кроме трех. Также в 2021 году в Шадринске должен заработать объект сортировки ТКО, который сейчас строится.

В сентябре стало известно, что Федеральная антимонопольная служба подала в суд из-за тарифов на вывоз мусора в Курганской области. В ведомстве считали, что в стоимость перевозки отходов могли войти необоснованные расходы. В 2020 году жители Кургана платят за утилизацию отходов 88,95 рублей с человека, жители сельской местности — 79,54 рубля с человека.