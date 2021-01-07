Врачи раскрыли, когда российские поликлиники будут переполнены

Евгений Тимаков посоветовал россиянам не откладывать поход в поликлинику Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В российских поликлиниках после новогодних праздников ожидается большой наплыв пациентов из-за того, что люди не обращались к врачам в выходные. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков.

«После новогодних праздников будет наплыв пациентов. Это связано с тем, что люди в праздники не обращаются к врачам, и проблемы накапливаются», — рассказал Тимаков. Он отметил, что в поликлиниках в середине января будут очереди из пациентов, больных коронавирусом и сезонными заболеваниями. Кроме них в поликлиники придут те, кто все праздники не ходил к врачу.

Тимаков посоветовал россиянам решать проблемы со здоровьем заранее, не откладывать поход в поликлинику. Также необходимо надевать маску при посещении людных мест, напомнил он.

Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU высказал мнение, что в поликлиниках после праздников окажутся длинные очереди из больных. «Всегда бывает, что в каникулы люди меньше обращаться в больницы, а проблемы со здоровьем накапливаются», — подчеркнул он. Малышев напомнил, что те, кто обращается в больницу с респираторными заболеваниями, должен записываться по телефону.

URA.RU направило запрос о решении проблем с наплывом пациентов в Минздрав РФ. Ранее сообщалось, что пациенты с тяжелыми заболеваниями не могут попасть ко врачу из-за наплыва пациентов с коронавирусом. 70% опрошенных россиян подчеркивают эту проблему.