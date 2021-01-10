10 января 2021

Власти РФ увеличат число получателей повышенных детских пособий

© Служба новостей «URA.RU»
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Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, росгвардия, военнослужащие, женщины в форме
Женщины на службе будут претендовать на получение повышенных пособий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Число получателей повышенных детских пособий может быть расширено за счет внесения в список матерей, служащих в вооруженных силах и правоохранительных органах. Об этом сообщила замминистра обороны Татьяна Шевцова.

«С нашей подачи Министерство труда и социальной защиты РФ организовало работу по подготовке проекта федерального закона, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Размер указанной выплаты для женщин-военнослужащих возрастёт до 27 984,66 рубля», — рассказала замглавы оборонного ведомства Татьяна Шевцова газете «Красная звезда». Она уточнила, что эта мера затронет женщин, проходящих службу во всех силовых структурах.

На данный момент ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет назначается и выплачивается в армии как контрактницам, так и уволенным с военной службы матерям, напоминает «Парламентская газета». Выплачивается пособие в размере 40% среднего денежного довольствия по месту службы за год, предшествовавший месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. Также учитываются районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате. Сейчас размер ежемесячной составляет 13 504 рубля.

В России хотят изменить порядок выплат на детей от трех до семи лет, писало URA.RU. В настоящий момент при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на пособие не учитываются дети, находящиеся под опекой.

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© Служба новостей «URA.RU»
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