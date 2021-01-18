18 января 2021
17 января 2021

В Тюменской области новый антирекорд по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, пешеходы, зима, прохожие, люди в масках, снег в городе, пенсионеры
За последние сутки в регионе коронавирус нашли у 167 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области заболеваемость коронавирусом достигла пикового значения. Об этом сообщает федеральный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. Количество ежедневных новых случаев достигло 167 заболевших впервые с начала года.

«Тюменская область — 167 [выявленных случаев коронавируса за сутки]», — такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России. Это самый высокий показатель в 2021 году, и за последние три с половиной недели. В 2020-м абсолютный ежедневный максимум составлял 176 новых случаев за 24 часа.

За последние сутки увеличилось и количество жертв инфекции. В Тюменской области погибли еще трое пациентов с подтвержденным COVID-19. Общее число скончавшихся тюменцев достигло 232 человек.

Ранее URA.RU рассказывало, какие запреты действуют для тюменцев в связи с пандемией. В их числе — приостановление оказания плановой медицинской помощи. Из-за этого люди месяцами ждут необходимых операций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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