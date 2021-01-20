Сеть кинотеатров «Синепарк» находится на грани банкротства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть отыграли вчерашнее падение на фоне принимаемых в США антикризисных мер. Сейчас Brent стоит 56,25 доллара за баррель (+0,63%). Нефть WTI также показала рост — 53,38 доллара за бочку (+0,76%). При этом из-за роста числа заболевших коронавирусом Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2021 году на 0,3 миллиона баррелей в сутки.

Московская биржа закрылась с положительными результатами для российской валюты. Доллар подешевел на 31 копейку, достигнув уровня в 73,68 рубля за единицу. Похожую динамику показывает евро. Европейская валюта торгуется по 89,33 рубля (-0,08 рубля).

Ситуация в России

Прожиточный минимум на душу населения в Москве установили в 2021 году на уровне 18 029 рублей. Для трудоспособного населения он составит 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, а для детей — 15 582 рублей.

Первый замглавы Минэкономразвития РФ Михаил Бабич в ближайшие дни может подать в отставку. Предположительно он перейдет работать в одно из силовых ведомств.

По инициативе Минпромторга РФ, ставку утилизационного сбора на легковые автомобили могут увеличить на 25%. Таким образом, базовая ставка на легковые машины вырастет до 25 тысяч рублей, тяжелых грузовиков и прицепов — до 187,5 тысячи рублей.

Сеть кинотеатров «Синема парк» рискует приостановить работу в России. В счет погашения кредита было списано со счетов 450 млн рублей новогодней выручки, что практически равносильно началу процедуры банкротства. Общий долг принадлежащих ему компаний составляет 23 млрд рублей.

Сбербанк может стать одним из крупнейших инвесторов в проекте создания лоукостера в центральной части России. Министр транспорта РФ Виталий Савельев уверен, что наличие трех бюджетных авиакомпаний, включая «Победу», полностью покроет спрос на низкобюджетные перевозки по России.

Строительство «Северного потока-2»

США ввели санкции в отношении российских судов «Фортуна», «Максим Горький», «Сьерра», а также компаний «КВТ-Рус» и «Рустанкер», которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Политологи считают, что в ближайшее время американская сторона начнет вводить более жестокие ограничения из-за страха перед политическими решениями президента РФ Владимира Путина. «Газпром» признал, что строительство газопровода может быть приостановлено. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал новые санкции против проекта незаконным давлением со стороны США.

По подсчетам главы Министерства финансов Украины Сергея Марченко, из-за «Северного потока-2» страна может ежегодно терять 1,5 миллиарда долларов. В случае достройки газопровода Киев утратит свои транзитные возможности, а инфраструктура будет простаивать, рассказал политик. По мнению депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олега Нилова, срыв строительства газопровода обернется для России снижением тарифов на топливо.

Прогнозы и мнения экспертов

В России может подешеветь картофель, сахар, подсолнечное масло и мука. Гендиректор аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов считает, что ожидается перепроизводство этих товаров, что приведет к снижению цены.

Олигарх и предприниматель Олег Дерипаска считает, что правительству РФ стоит развивать экономику частного сектора. Он уверен, что только так уровень жизни россиян может улучшиться.

С 2021 по 2027 год совокупные затраты операторов на развитие связи 5G могут достигнуть 1,1 трлн рублей, согласно оценке экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства. Представители «Ростелекома», МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона» не подтвердили и не опровергли эти цифры.