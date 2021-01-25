В официальный реестр поставщиков социальных услуг в Тюменской области входит 86 организаций Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Владельцы частных пансионатов для пожилых в Тюменской области не регистрируют свой бизнес, потому что по закону не обязаны этого делать. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте социального развития.

«Быть включенным в реестр поставщиков социальных услуг, значит быть проверенным на соответствие установленным требованиям. Сегодня, в соответствии с федеральным законодательством, это право, а не обязанность негосударственной организации или индивидуального предпринимателя. При этом, невключение их в официальный реестр не влечет прекращение деятельности таких организаций», — пояснили там агентству.

В официальном реестре поставщиков социальных услуг в Тюменской области числится 86 организаций. Из них 23 — государственные и муниципальные, предоставляющие услуги по уходу за пожилыми и инвалидами с проживанием. Частные пансионаты, предоставляющие аналогичные услуги, в данном реестре не значатся.

В региональном департаменте соцразвития уточнили, что информация о деятельности негосударственных организаций по уходу за пожилыми людьми передается в прокуратуру. Силовики занимаются проверками этих учреждений с привлечением Роспотребнадзора, МЧС и профильных департаментов.

Ранее агентство писало о том, что 9 января в поселке Боровском Тюменского района в частном доме произошел пожар, который унес жизни семи человек. Как выяснилось позже, в этом здании располагался нелегальный пансионат для пожилых. Его хозяйка арестована.