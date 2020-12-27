Чиновники из ХМАО снесли дом многодетной матери

Противостояние Алены Метлицкой с чиновниками Сургутского района длится несколько лет Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Сургутского района в поселке Солнечный снесли аварийный дом, в котором одна из квартир принадлежала матери троих детей Алене Метлицкой. Теперь она написала на чиновников заявление в правоохранительные органы. О сложившейся ситуации Метлицкая рассказала URA.RU.

По словам Метлицкой, она отказывалась покидать аварийное жилье, поскольку считала выкупную стоимость квартиры слишком низкой. Чиновники добились ее выселения через суд. Однако затем женщине удалось оспорить его в апелляционной инстанции. «Администрация подала кассационную жалобу. Но и там суд оказался на нашей стороне. А при этом чиновники взяли и снесли наш дом, несмотря на проигранные дела. Сейчас мы остались просто бомжами. Мне в январе нужно снова оформлять пособие на получение выплат на детей. А я даже справки получить не смогу», — прокомментировала Метлицкая. Она написала заявление в правоохранительные органы и собирается пожаловаться главе СКР Бастрыкину на личном приеме.

В пресс-службе администрации Сургутского района заявили URA.RU, что Метлицкой удалось добиться отмены решения суда первой инстанции в части процедурных моментов: «В связи с чем, администрацией с. п. Солнечный повторно начата процедура изъятия земельного участка и находящегося на нем жилого помещения для муниципальных нужд, с соблюдением процедуры изъятия. Расселение аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сургутского района, осуществляется в рамках действующих муниципальных программ, условия реализации которых аналогичны. Гражданка Метлицкая А.М., вправе, в любой период времени, обратиться в администрацию поселения, с целью подписания (заключения) соглашения о выплате выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение».

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что сейчас из-за этой ситуации сургутский межрайонный следственный комитет проводит проверку. «Проверка проводится на предмет превышения должностных полномочий чиновников Сургутского района. Решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела будет приниматься в январе», — сообщил инсайдер. В пресс-службе следственного комитета ХМАО не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.