29 января 2021

Психолог рассказала, как противостоять трем видам мошенничества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цыгане и подарок администрации. Екатеринбург, мошенник, цыганка, гадание
Мошенник долен понять, что вы не хотите разговаривать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чтобы не стать жертвой уличных, телефонных и смс-мошенников, нужно резко прервать с ними контакт, игнорировать незнакомцев и не переходить по ссылкам. Об этом рассказала медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе.

«Мошенники всегда выбирают тех, кто идет с ними на контакт. Если вам звонят из банка с вопросом, не снимали ли у вас деньги, следует прервать разговор», — посоветовала эксперт. Ее слова приводит «Пятый канал».

Второй совет психолога касается предложений, которые делают незнакомые люди на улице. «Если к вам подходят на улице, предлагают приобрести что-то, оформить страховку, оплатить лечение, прерываете разговор», — пояснила психолог. По ее словам, отвечать нужно так, чтобы мошенник понял, что вы не намерены продолжать беседу.

Один из самых старых видов обмана — смс-сообщения. Если вам пришло сообщение с незнакомого номера, в котором есть ссылка на сайт — не переходите. Если же сначала пришло смс, а потом вам позвонили — не предпринимайте никаких действий.

«Этот способ может идти в связке с телефонным звонком: на номер приходит сообщение о якобы ошибочном зачислении средств на счет или с проверочным кодом, за ним поступает звонок с просьбой пройти по ссылке в смс или переслать код на другой номер», — приводит пример специалист. Ольга Коротина-Гессе пояснила, что этого ни в коем случае делать нельзя, иначе можно потерять часть своих средств.

Ранее стало известно, что в России появился новый способ мошенничества. Мошенники предлагают открыть и пополнить инвестиционный счет, перевести деньги на условиях очень высокой доходности. После этого аферисты исчезают со всеми деньгами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...