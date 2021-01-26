В России появился новый вид мошенничества со счетами

Злоумышленники активизировались из-за увеличения числа инвесторов в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мошенники предлагают россиянам открыть и пополнить инвестиционный счет. Об этом предупредили представители крупнейших брокерских компаний.

«Как правило, они [мошенники] подталкивают клиентов открыть счет в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности „продуктов“, которые такая компания представляет. А затем исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов», — цитирует руководителя управления развития клиентского сервиса ГК «Финам» Дмитрия Леснова РИА «Новости». Он подчеркнул, что злоумышленники активизировались в этом направлении в связи увеличением числа брокерских счетов на Московской фондовой бирже.

Как отметил председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч, мошенники выходят на инвесторов с помощью электронных писем или телефонных звонков. По его словам, поддавшись обману злоумышленников, человек может лишиться не только переводимых денег, но и всех средств на карте, так как данные вводятся на подставном сайте.

Ранее сообщалось, что мошенники от лица первых лиц РФ предлагают фальшивые пособия. Также Злоумышленники представляются полицейскими, и сообщают о якобы заведенном на потенциальной жертве уголовном деле по заявлению Центробанка, после чего берут персональную информацию и данные карты, пишет «Дни.ру». Пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров посоветовал россиянам не называть ни собственные личные данные, ни трехзначный код на обратной стороне карты по телефону, сообщает агентство Nation News.